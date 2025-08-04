Минпромторг вложит 660 млн в новое судно на подводных крыльях

Финансирование будет распределено на три года: 90 миллионов рублей планируется выделить в 2025 году, 460 миллионов — в 2026-м, и 110 миллионов — в 2027-м. Цель проекта — обновить устаревающий речной пассажирский флот России, который ежегодно теряет около 80−100 судов, тогда как темпы строительства новых остаются невысокими.

Новый проект ориентирован на создание среднеразмерного судна, которое по габаритам и скорости будет схоже с моделью «Валдай 45Р». Новое судно сможет перевозить до 81 пассажира, при этом его эксплуатационные расходы должны быть ниже, а сроки строительства — короче.

Особенность разработки — высокая степень локализации: судно будет построено с применением большого количества отечественных комплектующих, что обеспечит качественное гарантийное и сервисное обслуживание. Также конструкция предусматривает модульную компоновку, которая позволит в будущем адаптировать судно под разные задачи и расширить круг потенциальных заказчиков.