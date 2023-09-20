Минпросвещения предложило проводить экскурсии на заводы для школьников

Минпросвещения предложило проводить экскурсии на заводы для школьниковЭто поможет школьникам определиться с будущей профессией
Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев предложил проводить экскурсии на заводы для школьников, для того чтобы у них была возможность увидеть современные производства и «уйти от стереотипа, что работа на заводах не является престижной».
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Александр Бугаев считает, что это поможет школьникам в выборе будущей профессии.
Серьезный вопрос в этой работе мешает — это стереотипы прошлого периода, когда производство представляется не в самом лучшем свете. Приходится работать с родительским сообществом, объяснять, что современное производство — это высокоточные технологии … Современные рабочие — это прежде всего инженерно-технические кадры, которые работают с серьезным программным обеспечением на серьезном оборудовании в совершенно других условиях.