Минпросвещения предложило проводить экскурсии на заводы для школьников

Серьезный вопрос в этой работе мешает — это стереотипы прошлого периода, когда производство представляется не в самом лучшем свете. Приходится работать с родительским сообществом, объяснять, что современное производство — это высокоточные технологии … Современные рабочие — это прежде всего инженерно-технические кадры, которые работают с серьезным программным обеспечением на серьезном оборудовании в совершенно других условиях.