Минпросвещения призвало гибко подходить к экранному времени детей

В ведомстве отметили, что не стоит автоматически прерывать просмотр мультфильма только из-за того, что установленное время уже вышло. Такой подход может негативно влиять на ребенка.

Рекомендации предлагают учитывать возраст, особенности развития организма и психики детей, а также применять индивидуальный подход. В министерстве считают, что регулирование экранного времени должно основываться не только на формальных ограничениях, но и на ситуации в конкретный день.

Ранее в России утвердили новую концепцию профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних до 2036 года. Впервые в документе отдельно прописаны меры по информационной безопасности детей и защите от деструктивного контента.