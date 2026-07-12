В России
Опубликовано 12 июля 2026, 21:32
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Минпросвещения призвало гибко подходить к экранному времени детей

Рекомендации не требуют жестких ограничений
Минпросвещения России рекомендовало родителям учитывать особенности ребенка при ограничении времени за экраном и не применять правила слишком жестко. Соответствующие методические рекомендации по использованию цифровых технологий несовершеннолетними направлены в регионы, пишет ТАСС.
Минпросвещения призвало гибко подходить к экранному времени детей

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В ведомстве отметили, что не стоит автоматически прерывать просмотр мультфильма только из-за того, что установленное время уже вышло. Такой подход может негативно влиять на ребенка.

Рекомендации предлагают учитывать возраст, особенности развития организма и психики детей, а также применять индивидуальный подход. В министерстве считают, что регулирование экранного времени должно основываться не только на формальных ограничениях, но и на ситуации в конкретный день.

Ранее в России утвердили новую концепцию профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних до 2036 года. Впервые в документе отдельно прописаны меры по информационной безопасности детей и защите от деструктивного контента.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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