Минпросвещения РФ утвердило профессии для пилотного проекта по БПЛА

Опубликовано 19 июля 2024, 23:57
1 мин.
Минпросвещения РФ утвердило профессии для пилотного проекта по БПЛАНовый приказ будет действовать до 2029 года.
Минпросвещения РФ утвердило перечень профессий для пилотного проекта по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в области беспилотных авиационных систем, согласно новому приказу ведомства. Он будет действовать до 31 декабря 2029 года.
© Ferra.ru
В новый список включены профессии, такие как механик по ремонту и техническому обслуживанию беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 килограммов, инструктор по обучению операторов беспилотников той же массы, а также специалист по обработке данных, полученных с беспилотных воздушных судов.
Проект направлен на реализацию системы непрерывного обучения и квалификации специалистов, работающих в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных систем. Цель — создать эффективную систему подготовки кадров, способных обеспечить высокие стандарты в управлении и обслуживании беспилотных летательных аппаратов.