Минпросвещения РФ утвердило профессии для пилотного проекта по БПЛА

В новый список включены профессии, такие как механик по ремонту и техническому обслуживанию беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 килограммов, инструктор по обучению операторов беспилотников той же массы, а также специалист по обработке данных, полученных с беспилотных воздушных судов.

Проект направлен на реализацию системы непрерывного обучения и квалификации специалистов, работающих в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных систем. Цель — создать эффективную систему подготовки кадров, способных обеспечить высокие стандарты в управлении и обслуживании беспилотных летательных аппаратов.