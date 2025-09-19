Минстрой оценил перспективу беспилотных кранов и роботов на стройках

В России уже реализуются отдельные проекты с использованием беспилотных кранов, а зарубежный опыт также показывает потенциал этой технологии. Роботизация позволяет автоматизировать ряд процессов, которые традиционно требуют ручного труда, что особенно важно при дефиците кадров.

Развитие этих технологий требует изменений в нормативной базе и перестройки строительной отрасли. По мнению экспертов Минстроя, внедрять инновации смогут крупные компании, готовые инвестировать в автоматизацию и цифровизацию процессов.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко подчеркнул, что цифровизация отрасли является серьёзным вызовом. Она требует комплексного подхода, включающего как новые технологии, так и организационные изменения.