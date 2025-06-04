Минстрой внедрит 3D-печать в массовое строительство

Опубликовано 04 июня 2025, 18:561 мин.
Минстрой внедрит 3D-печать в массовое строительствоТехнология поможет повысить производительность
Минстрой России рассматривает 3D-печать как перспективное направление для развития строительной отрасли. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко на международной конференции «3DMIX-2025: Аддитивные технологии в строительстве».
© Ferra.ru
По словам представителя ведомства, внедрение технологий 3D-печати позволит значительно повысить производительность труда в строительстве. Минстрой уже получил поручение разработать программу по внедрению автоматизированных технологий, включая методы безлюдного строительства.
Музыченко отметил, что перед отраслью стоит серьезный вызов — необходимость увеличения темпов строительства при одновременном повышении эффективности. Аддитивные технологии, по его мнению, могут стать ответом на этот вызов. В перспективе их планируется применять не только для возведения зданий, но и для создания малых архитектурных форм.