Минстрой внедрит 3D-печать в массовое строительство

По словам представителя ведомства, внедрение технологий 3D-печати позволит значительно повысить производительность труда в строительстве. Минстрой уже получил поручение разработать программу по внедрению автоматизированных технологий, включая методы безлюдного строительства.

Музыченко отметил, что перед отраслью стоит серьезный вызов — необходимость увеличения темпов строительства при одновременном повышении эффективности. Аддитивные технологии, по его мнению, могут стать ответом на этот вызов. В перспективе их планируется применять не только для возведения зданий, но и для создания малых архитектурных форм.