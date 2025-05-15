Минтранс начал эксперимент по цифровизации перевозок в России

Опубликовано 15 мая 2025, 10:271 мин.
Минтранс начал эксперимент по цифровизации перевозок в РоссииПроект продлится до 31 октября 2025 года
С 1 мая 2025 года Минтранс России начал эксперимент по внедрению электронных перевозочных документов для транспортировки зерна. Пилотный проект продлится до 31 октября и охватит всю территорию страны. Цель — сократить бумажный документооборот и повысить прозрачность логистических процессов.
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Государственная информационная система ГИС ЭПД позволит оформлять перевозки зерна и продуктов его переработки в цифровом формате. По данным министерства, это снизит издержки бизнеса на создание, хранение и передачу бумажных документов. Кроме того, система минимизирует риски ошибок и задержек, связанных с ручным заполнением форм.
В ведостве подчеркнули, что цифровизация направлена на создание равных условий для всех участников рынка. Электронный формат упростит взаимодействие между перевозчиками, грузоотправителями и контролирующими органами.