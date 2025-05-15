Минтранс начал эксперимент по цифровизации перевозок в России

Государственная информационная система ГИС ЭПД позволит оформлять перевозки зерна и продуктов его переработки в цифровом формате. По данным министерства, это снизит издержки бизнеса на создание, хранение и передачу бумажных документов. Кроме того, система минимизирует риски ошибок и задержек, связанных с ручным заполнением форм.

В ведостве подчеркнули, что цифровизация направлена на создание равных условий для всех участников рынка. Электронный формат упростит взаимодействие между перевозчиками, грузоотправителями и контролирующими органами.