Минтранс объединит беспилотный транспорт в единую систему

В пресс-службе ведомства отметили, что для реализации этой идеи предстоит решить ряд важных вопросов. Необходимо доработать инфраструктуру, законодательную базу, а также обеспечить безопасность и экономическую эффективность системы.

В России уже есть успешные примеры использования беспилотного транспорта. На маршруте между Усть-Лугой и Балтийском работают автономные паромы. В Москве тестируется беспилотная «Ласточка» на МЦК. Грузовые беспилотники курсируют по ЦКАД и трассе М-11 «Нева». Также в стране действует около 10 экспериментальных режимов для беспилотных авиасистем и запущен ЭПР для автономных трамваев.