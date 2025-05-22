Минтранс объединит беспилотный транспорт в единую систему

Опубликовано 22 мая 2025, 20:151 мин.
Минтранс объединит беспилотный транспорт в единую системуДля проекта нужно решить вопросы инфраструктуры и безопасности
Министерство транспорта РФ рассматривает возможность создания единой экосистемы для всех видов беспилотного транспорта. В нее войдут автономные автомобили, дроны, поезда и другие транспортные средства, которые смогут взаимодействовать между собой.
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В пресс-службе ведомства отметили, что для реализации этой идеи предстоит решить ряд важных вопросов. Необходимо доработать инфраструктуру, законодательную базу, а также обеспечить безопасность и экономическую эффективность системы.
В России уже есть успешные примеры использования беспилотного транспорта. На маршруте между Усть-Лугой и Балтийском работают автономные паромы. В Москве тестируется беспилотная «Ласточка» на МЦК. Грузовые беспилотники курсируют по ЦКАД и трассе М-11 «Нева». Также в стране действует около 10 экспериментальных режимов для беспилотных авиасистем и запущен ЭПР для автономных трамваев.