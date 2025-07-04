Минтранс предложил перенести сроки оснащения самолетов камерами

Согласно действующим нормам, с сентября 2025 года все воздушные суда, вводимые в эксплуатацию, должны быть оборудованы системами видеонаблюдения. Однако в Минтрансе считают, что выполнить это требование в установленные сроки не представляется возможным.

Основными причинами переноса сроков называют сложности с техническим обслуживанием иностранных самолетов, которые составляют большую часть российского авиапарка, а также логистические проблемы, вызванные санкционным давлением.

Требование об установке камер впервые появилось еще в 2011 году, но авиакомпании неоднократно жаловались на высокую стоимость и сложность реализации этого проекта. Минтранс уже несколько раз предлагал отсрочить введение новых норм безопасности.