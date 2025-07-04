Минтранс предложил перенести сроки оснащения самолетов камерами

Опубликовано 04 июля 2025, 23:531 мин.
Минтранс предложил перенести сроки оснащения самолетов камерамиНовые требования могут вступить в силу только в 2027 году
Министерство транспорта России выступило с инициативой отложить обязательную установку видеокамер в салонах и кабинах новых самолетов до 1 сентября 2027 года. Соответствующий проект постановления правительства уже опубликован для общественного обсуждения.
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Согласно действующим нормам, с сентября 2025 года все воздушные суда, вводимые в эксплуатацию, должны быть оборудованы системами видеонаблюдения. Однако в Минтрансе считают, что выполнить это требование в установленные сроки не представляется возможным.
Основными причинами переноса сроков называют сложности с техническим обслуживанием иностранных самолетов, которые составляют большую часть российского авиапарка, а также логистические проблемы, вызванные санкционным давлением.
Требование об установке камер впервые появилось еще в 2011 году, но авиакомпании неоднократно жаловались на высокую стоимость и сложность реализации этого проекта. Минтранс уже несколько раз предлагал отсрочить введение новых норм безопасности.