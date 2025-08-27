Минтранс РФ продлит транспортную стратегию страны, учитывая развитие беспилотных

По его словам, стратегия будет корректироваться с учетом внедрения высокоавтоматизированных транспортных систем и беспилотных технологий во всех сферах транспорта. Министр подчеркнул, что поручение о продлении стратегии дал председатель правительства. В ближайшие месяцы Минтранс совместно с научным и транспортным сообществом начнет активное обсуждение изменений.

Развитие беспилотного транспорта в России охватывает несколько направлений. Среди них — полностью автономные грузовые автомобили, которые уже проходят тестирование и движение по трассам М-11 и ЦКАД, с планами выхода на трассу М-12. Кроме того, в стране реализуются беспилотные пассажирские поезда «Ласточка» и трамваи в Санкт-Петербурге и Москве.