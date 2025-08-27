Минтранс РФ продлит транспортную стратегию страны, учитывая развитие беспилотных

Опубликовано 27 августа 2025, 21:111 мин.
Минтранс РФ продлит транспортную стратегию страны, учитывая развитие беспилотныхДо 2050
Министр транспорта Андрей Никитин в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что ведомство планирует продлить транспортную стратегию страны до 2050 года, учитывая активное развитие беспилотных технологий.
По его словам, стратегия будет корректироваться с учетом внедрения высокоавтоматизированных транспортных систем и беспилотных технологий во всех сферах транспорта. Министр подчеркнул, что поручение о продлении стратегии дал председатель правительства. В ближайшие месяцы Минтранс совместно с научным и транспортным сообществом начнет активное обсуждение изменений.
Развитие беспилотного транспорта в России охватывает несколько направлений. Среди них — полностью автономные грузовые автомобили, которые уже проходят тестирование и движение по трассам М-11 и ЦКАД, с планами выхода на трассу М-12. Кроме того, в стране реализуются беспилотные пассажирские поезда «Ласточка» и трамваи в Санкт-Петербурге и Москве.