Минтранс России расширит тестирование беспилотных грузовиков на другие регионы

Сейчас проект успешно работает на трассе М-11 «Нева» и тестируется на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). По словам представителей министерства, следующий этап — создание «беспилотных коридоров» на основных транспортных артериях страны.

Ключевую роль в проекте играет цифровизация дорог. Интеллектуальные транспортные системы с видеокамерами и искусственным интеллектом позволяют беспилотникам безопасно передвигаться по автомагистралям. Этот проект реализуется совместно с госкомпанией «Автодор».

Ранее на трассе М-11 «Нева» начали тестировать беспилотные грузовики, подключив их к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». На первом этапе в систему были интегрированы 43 автономных автомобиля, принадлежащих крупнейшему оператору технологической компании Navio.