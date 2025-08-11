Минтранс России создаст систему учёта гражданских дронов

Новая система должна повысить безопасность и прозрачность использования беспилотников. По данным министерства, это позволит смягчить действующие региональные ограничения на полёты, заменив их адресным регулированием. Решение разработано в рамках поручений президента по развитию гражданской беспилотной авиации.

В Минтрансе отметили, что система откроет новые возможности для бизнеса. Предприятия смогут активнее применять дроны в логистике, сельском хозяйстве и строительстве. Регионы получат инструменты для контроля воздушного пространства без тотальных запретов.