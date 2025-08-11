Минтранс России создаст систему учёта гражданских дронов

Опубликовано 11 августа 2025, 21:451 мин.
Минтранс России создаст систему учёта гражданских дроновИдентификация будет работать через «ЭРА-ГЛОНАСС»
Минтранс России подготовил правовую базу для создания единой системы идентификации гражданских беспилотников. С 1 марта 2026 года учёт дронов планируется организовать на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Соответствующий проект постановления правительства уже опубликован для общественного обсуждения.
Новая система должна повысить безопасность и прозрачность использования беспилотников. По данным министерства, это позволит смягчить действующие региональные ограничения на полёты, заменив их адресным регулированием. Решение разработано в рамках поручений президента по развитию гражданской беспилотной авиации.
В Минтрансе отметили, что система откроет новые возможности для бизнеса. Предприятия смогут активнее применять дроны в логистике, сельском хозяйстве и строительстве. Регионы получат инструменты для контроля воздушного пространства без тотальных запретов.