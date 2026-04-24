Минтранс: российской авиации к 2030 году потребуется 644 новых самолёта

Опубликовано 24 апреля 2026, 18:201 мин.
Минтранс: российской авиации к 2030 году потребуется 644 новых самолётаВ основном нужны среднемагистральные и региональные самолёты
Министр транспорта Андрей Никитин представил на форуме «Инновации. Технологии. Производство» презентацию, согласно которой к 2030 году авиаотрасли России понадобится 644 воздушных судна. В это число входят как дальне- и среднемагистральные лайнеры, так и самолёты для региональных перевозок.
© Ferra.ru
Наибольшая потребность в среднемагистральных самолётах —необходимы 332 машины. За ними следуют региональные и воздушные суда для местных линий — 210. Также требуется 98 ближнемагистральных и 4 дальнемагистральных воздушных судна.
Отмечается, что эти цифры отражают планы по обновлению парка и расширению маршрутной сети. Удовлетворить спрос предполагается за счёт отечественных лайнеров: МС-21, SSJ-100 (в импортозамещённой версии SJ-100), Ту-214 и Ил-114-300. Часть самолётов, вероятно, будет закуплена по лизингу или произведена по программе господдержки.