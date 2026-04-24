Минтранс: российской авиации к 2030 году потребуется 644 новых самолёта

Наибольшая потребность в среднемагистральных самолётах —необходимы 332 машины. За ними следуют региональные и воздушные суда для местных линий — 210. Также требуется 98 ближнемагистральных и 4 дальнемагистральных воздушных судна.

Отмечается, что эти цифры отражают планы по обновлению парка и расширению маршрутной сети. Удовлетворить спрос предполагается за счёт отечественных лайнеров: МС-21, SSJ-100 (в импортозамещённой версии SJ-100), Ту-214 и Ил-114-300. Часть самолётов, вероятно, будет закуплена по лизингу или произведена по программе господдержки.