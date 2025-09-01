Минтранс сообщит о начале посадки в поезда по биометрии

Правительство разрешило использовать биометрию при оформлении билетов и посадке на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика технической возможности. В РЖД сообщают, что всесторонне прорабатывают этот вопрос совместно с Минцифры и Минтрансом.

Реализация технологии начнется позднее 1 сентября. После урегулирования всех организационных и технических вопросов холдинг планирует провести тестирование системы на одном из действующих маршрутов. Решение о дальнейшем масштабировании технологии будет принято по результатам пилотного проекта.