Минтранс сообщит о начале посадки в поезда по биометрии

Опубликовано 01 сентября 2025, 09:411 мин.
Минтранс сообщит о начале посадки в поезда по биометрииСистема заработает после готовности технической инфраструктуры
Министерство транспорта России уведомит пассажиров о начале использования биометрических данных при посадке в поезда. Как пояснил заместитель министра транспорта Алексей Шило, соответствующая возможность появилась в законодательстве с 1 сентября 2025 года, но для реализации требуется подготовка технической инфраструктуры.
Правительство разрешило использовать биометрию при оформлении билетов и посадке на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика технической возможности. В РЖД сообщают, что всесторонне прорабатывают этот вопрос совместно с Минцифры и Минтрансом.
Реализация технологии начнется позднее 1 сентября. После урегулирования всех организационных и технических вопросов холдинг планирует провести тестирование системы на одном из действующих маршрутов. Решение о дальнейшем масштабировании технологии будет принято по результатам пилотного проекта.