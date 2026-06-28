Минюст РФ назвал цель цифровизации юстиции

По его словам, ключевые направления работы системы юстиции, включая нормотворчество, регистрацию актов гражданского состояния, судебную экспертизу и правовую помощь, должны развивать цифровые решения и формировать технологические подходы. При этом основной задачей остается практическая польза для граждан.

Отдельное внимание уделяется сфере бесплатной юридической помощи. Чуйченко отметил, что цифровые инструменты уже применяются для повышения доступности таких услуг и показывают первые положительные результаты. Ведомство считает это одним из приоритетных направлений развития.