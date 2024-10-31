Минюст России внедрит искусственный интеллект в правовую помощь

Система «Правовая помощь» уже успешно запущена в десяти пилотных регионах страны. По словам министра, в 2025 году планируется ее запуск во всех регионах России с интеграцией с порталом госуслуг. Это значительно упростит доступ граждан к юридическим консультациям.

Ключевой компонент системы — портал правового просвещения ВПРАВЕ.РУ, на котором размещено более 200 различных жизненных ситуаций. Граждане смогут получить консультации по таким вопросам, как пенсионное обеспечение, оформление наследства и использование средств материнского капитала. В следующем году планируется расширить количество доступных ситуаций до 1 тысячи с использованием возможностей искусственного интеллекта.