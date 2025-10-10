Минздрав оценил роль ИИ в ускорении и удешевлении разработки лекарств

По словам Глаголева, современные алгоритмы анализируют научные данные и помогают прогнозировать токсичность и потенциальную эффективность химических соединений. Это значительно ускоряет первоначальный отбор перспективных молекул для дальнейших исследований.

ИИ также применяется для прогнозирования структуры белков и их взаимодействия с ферментами и рецепторами человека. Такие технологии позволяют точнее оценивать свойства молекул и повышают эффективность разработки лекарств.

Следующим шагом станет внедрение скрининговых систем на базе ИИ. Они смогут автоматически анализировать медицинские изображения и данные, выявлять случайные находки и ускорять обработку информации. Это сделает диагностику и научные исследования более точными и эффективными.