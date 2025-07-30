В России
Опубликовано 30 июля 2025, 17:57
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Минздрав рассмотрит создание регистра пациентов с мигренью

Решение может быть принято в рамках цифровизации медицины
В Минздраве не исключили возможность создания федерального регистра людей, страдающих мигренью. Об этом заявил Андрей Москалёв, начальник отдела реализации регистрационных программ ведомства, во время круглого стола, посвящённого лечению мигрени.
Минздрав рассмотрит создание регистра пациентов с мигренью

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В настоящее время правительство уже утвердило перечень заболеваний для федерального учёта, куда вошли диабет, болезни лёгких и психические расстройства. Однако мигрень в этот список не включена. По словам Москалёва, формирование таких реестров требует времени и поэтапного подхода. Само постановление вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Чиновник отметил, что развитие цифровых технологий в здравоохранении в перспективе позволит создать единую систему учёта всех заболеваний. Это поможет полностью перевести медицинскую статистику в электронный формат.