Минздрав России разрешил проведение клинических исследований вакцины «Спутник V»

В реестре говорится, что вакцина "Спутник V" имеет измененный состав, и цель клинических исследований оценить безопасность вакцины и иммуногенность для профилактики коронавирусной инфекции, которая вызывается вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак.

Участие в исследовании примут около 100 взрослых добровольцев у которых изменен антигенный профиль, а завершить исследование планируется 31 декабря 2024 года,

Также следует из реестра, что Минздрав России выдал разрешение на клинические испытания обновленной вакцины для детей от 12 и до 17 лет, окончание исследований планируется 31 декабря 2024 года.