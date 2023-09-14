18:22, 14 сентября 2023
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Минздрав России разрешил проведение клинических исследований вакцины «Спутник V»Вакцина "Спутник V" имеет измененный состав
Из реестра разрешенных клинических исследований следует то, что Минздрав России разрешил проведение клинических исследований вакцины «Спутник V».
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В реестре говорится, что вакцина "Спутник V" имеет измененный состав, и цель клинических исследований оценить безопасность вакцины и иммуногенность для профилактики коронавирусной инфекции, которая вызывается вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак.
Участие в исследовании примут около 100 взрослых добровольцев у которых изменен антигенный профиль, а завершить исследование планируется 31 декабря 2024 года,
Также следует из реестра, что Минздрав России выдал разрешение на клинические испытания обновленной вакцины для детей от 12 и до 17 лет, окончание исследований планируется 31 декабря 2024 года.