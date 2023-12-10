Минздрав России утвердил обновленный состав вакцины против COVID-19

Гинцбург сообщил, что в понедельник в Росздравнадзор отправят внешнюю упаковку вакцины для согласования. Он ожидает, что этот этап займет около 1,5–2 часов. После завершения согласования, НИЦ сможет внести данные о 135 тысячах доз препарата в электронную систему учета и начать их поставку в регионы.

Прогнозируется, что отправка вакцины в регионы начнется уже на следующей неделе. Гинцбург подчеркнул, что 135 тысяч доз уже произведены и готовы к распределению.