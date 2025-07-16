Мишустин анонсировал готовность самолётов МС-21 и «Байкал» к концу 2026 года

Он также сообщил, что, по информации Министерства промышленности и торговли России, сертификация обновлённой версии самолёта «Суперджет» с двигателем ПД-8 и регионального лайнера Ил-114 должна завершиться не позднее декабря 2025 года.

«МС-21 и "Байкал" должны быть готовы к запуску в серию, соответственно, по планам, которые у нас есть, в октябре и декабре следующего года», — заявил Мишустин.

В начале июля глава Минпромторга Антон Алиханов объявил, что первый полёт импортозамещённого самолёта МС-21 с использованием всех российских систем планируется провести в августе текущего года.

В конце июня текущего года госкорпорация «Ростех» заявила, что полностью импортозамещённый самолёт МС-21 уже находится в цехе окончательной сборки и скоро начнёт участие машины в сертификационных испытаниях. Также известно, что МС-21 уже приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском.