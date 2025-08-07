Мишустин напомнил, что СССР самостоятельно производил комплектующие для самолётов

Чемезов подчеркнул, что ни одно государство в мире не способно полностью обеспечить себя всеми необходимыми комплектующими для авиастроения. Он указал на то, что крупные компании, такие как Boeing и Airbus, сотрудничают с примерно девятью глобальными поставщиками компонентов.

Также Чемезов заявил, что Россия вынуждена самостоятельно производить все компоненты для своих самолётов. Мишустин согласился с этим утверждением, напомнив о том, что во времена Советского Союза все авиационные компоненты были отечественного производства, производились внутри страны. Чемезов согласился с этим фактом и подчеркнул необходимость возврата к практике полного отечественного производства авиационных компонентов.

«Точно. В Советском Союзе именно было так. Вынуждены, в общем-то, вернуться к такой же практике», — подчеркнул глава Ростеха.