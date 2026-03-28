Мишустин назвал «Алиса AI» успешным примером российских разработок в сфере ИИ

Опубликовано 28 марта 2026, 16:461 мин.
Мишустин назвал «Алиса AI» успешным примером российских разработок в сфере ИИСервис обошел зарубежные приложения
Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках форума Digital Qazaqstan 2026 отметил голосового помощника «Алиса AI» как один из успешных примеров отечественных разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, сервис по трафику обошел все доступные в России зарубежные приложения на основе ИИ.
Российские языковые модели обучаются на русскоязычных данных, что позволяет им учитывать локальный контекст, особенности языка и культуры. Это делает их востребованными у пользователей. Мишустин предложил партнерам по ЕАЭС использовать адаптированные российские ИИ-решения с инженерной поддержкой разработчиков.
Глава правительства подчеркнул стратегическую важность развития языковых моделей. Он добавил, что вклад ИТ-отрасли в ВВП России за шесть лет вырос вдвое, до 2,7 процента.