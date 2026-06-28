Мишустин назвал «Обнинск Тех» центром подготовки инженеров

Опубликовано 28 июня 2026, 17:241 мин.
Мишустин назвал «Обнинск Тех» центром подготовки инженеровФорум собрал молодежь и экспертов
Кластер «Обнинск Тех» с 2022 года стал одной из ключевых площадок для подготовки инженерных и научных специалистов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в обращении к участникам IV Международного молодежного ядерного форума «Обнинск NEW».
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На базе кластера обучаются более 2 тысяч студентов из разных стран. Проект запущен в рамках Десятилетия науки и технологий и за два года стал площадкой для обучения и практики. Студенты работают с реальными задачами на предприятиях и получают образование в российских вузах.
Форум проходит уже в четвертый раз и собирает участников из более чем 70 стран. Мероприятие традиционно проводится 26 июня в Обнинске, где в середине XX века была запущена первая в мире атомная электростанция. По словам Мишустина, это помогает участникам обмениваться опытом и развивать профессиональные навыки.