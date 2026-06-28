Мишустин назвал «Обнинск Тех» центром подготовки инженеров

На базе кластера обучаются более 2 тысяч студентов из разных стран. Проект запущен в рамках Десятилетия науки и технологий и за два года стал площадкой для обучения и практики. Студенты работают с реальными задачами на предприятиях и получают образование в российских вузах.

Форум проходит уже в четвертый раз и собирает участников из более чем 70 стран. Мероприятие традиционно проводится 26 июня в Обнинске, где в середине XX века была запущена первая в мире атомная электростанция. По словам Мишустина, это помогает участникам обмениваться опытом и развивать профессиональные навыки.