Мишустин обсудил с главой Ростеха шаги к технологическому суверенитету

Глава правительства подчеркнул необходимость долгосрочного планирования в этой сфере. Он указал, что работы, связанные с наукой и технологиями, должны иметь перспективу минимум до 2036 года, чтобы сформировать задел для будущего развития и расширения производства.

По словам премьер-министра, без такого подхода невозможно выполнение национальных проектов, связанных с технологическим лидерством. Он также напомнил о поручении президента увеличить расходы на НИОКР до 2% от ВВП, что напрямую связано с обеспечением технологической независимости России.

Особое внимание было уделено роли «Ростеха» в различных секторах — от медицинской продукции до космоса. Мишустин отметил, что корпорация активно участвует в реализации задач национального уровня и вносит вклад в укрепление обороноспособности страны.