Мишустин объявил о планах по углеродной нейтральности к 2060 году

Опубликовано 13 ноября 2024, 19:071 мин.
Мишустин объявил о планах по углеродной нейтральности к 2060 годуНа климатической конференции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на климатической конференции ООН в Баку сообщил, что Россия с 1990 года существенно сократила парниковые выбросы и планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
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Мишустин отметил, что в борьбе с изменениями климата страна активно сотрудничает с международным сообществом, ставя в приоритет сохранение благополучия будущих поколений. Он подчеркнул, что России удалось снизить выбросы парниковых газов более чем в два раза по сравнению с 1990 годом.
На данный момент 85% российского энергобаланса приходится на низкоэмиссионные источники, такие как газовая и атомная энергетика, а также возобновляемые источники энергии. Страна наращивает технологии для декарбонизации отраслей и использует природные ресурсы, такие как леса. Россия владеет пятой частью мировых лесных ресурсов, которые поглощают более 1 миллиарда тонн углекислого газа в год, отметил примьер-министр.