Мишустин объявил о планах по углеродной нейтральности к 2060 году

Мишустин отметил, что в борьбе с изменениями климата страна активно сотрудничает с международным сообществом, ставя в приоритет сохранение благополучия будущих поколений. Он подчеркнул, что России удалось снизить выбросы парниковых газов более чем в два раза по сравнению с 1990 годом.

На данный момент 85% российского энергобаланса приходится на низкоэмиссионные источники, такие как газовая и атомная энергетика, а также возобновляемые источники энергии. Страна наращивает технологии для декарбонизации отраслей и использует природные ресурсы, такие как леса. Россия владеет пятой частью мировых лесных ресурсов, которые поглощают более 1 миллиарда тонн углекислого газа в год, отметил примьер-министр.