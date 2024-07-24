Мишустин похвалил универсальный увлажнитель воздуха от сибирских ученых

Мишустин подчеркнул, что устройство может работать с любой водой, что делает его крайне полезным. Обычно увлажнители требуют использования дистиллированной воды, но новый прибор способен очищать и обеспечивать качественную влагу, что значительно упрощает использование.

Разработку представили премьеру во время его визита в технопарк Академгородка в Новосибирске. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что такой прибор должен быть рекомендован широкому кругу потребителей благодаря своей универсальности и эффективности.