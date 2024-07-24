Мишустин похвалил универсальный увлажнитель воздуха от сибирских ученых

Опубликовано 24 июля 2024, 11:28
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Мишустин похвалил универсальный увлажнитель воздуха от сибирских ученыхОн способен работать с любой водой
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин высоко оценил новый универсальный увлажнитель воздуха, разработанный сибирскими учеными. В своем выступлении он отметил, что этот прибор недооценен, хотя его важность для здоровья особенно велика, особенно для маленьких детей.
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Мишустин подчеркнул, что устройство может работать с любой водой, что делает его крайне полезным. Обычно увлажнители требуют использования дистиллированной воды, но новый прибор способен очищать и обеспечивать качественную влагу, что значительно упрощает использование.
Разработку представили премьеру во время его визита в технопарк Академгородка в Новосибирске. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что такой прибор должен быть рекомендован широкому кругу потребителей благодаря своей универсальности и эффективности.