Мишустин поручил подготовить ИИ-сервисы для промышленности

Опубликовано 20 мая 2026, 10:54
Мишустин поручил подготовить ИИ-сервисы для промышленностиПредложения должны представить до конца года
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различные отрасли промышленности. Этой задачей займутся индустриальные центры компетенций совместно с вице-премьером Дмитрий Григоренко. До конца года они должны представить правительству предложения по перспективным ИИ-сервисам для предприятий.
В кабмине считают необходимым ускорить переход компаний на российское программное обеспечение и снизить зависимость от зарубежных аналогов. Речь также идет о внедрении отечественных цифровых решений на объектах критически важной инфраструктуры и развитии облачного контура для цифровой экономики.
Поручения были даны по итогам конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. Кроме того, правительство планирует ускорить разработку схемы развития вычислительных центров и обновить нормативную базу для работы центров обработки данных.