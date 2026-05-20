Мишустин поручил подготовить ИИ-сервисы для промышленности

В кабмине считают необходимым ускорить переход компаний на российское программное обеспечение и снизить зависимость от зарубежных аналогов. Речь также идет о внедрении отечественных цифровых решений на объектах критически важной инфраструктуры и развитии облачного контура для цифровой экономики.

Поручения были даны по итогам конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. Кроме того, правительство планирует ускорить разработку схемы развития вычислительных центров и обновить нормативную базу для работы центров обработки данных.