Мишустин призвал к развитию собственных телекоммуникационных решений в стране

Мишустин напомнил о словах президента России Владимира Путина о необходимости активного развития цифровых платформ в бизнесе и государственной сфере, а также использования моделей управления на основе больших данных. Премьер отметил, что данные стали стратегическим ресурсом, способствующим развитию различных отраслей экономики.

Он также сообщил о создании нацпроекта «Экономика данных», цель которого — формирование целостного механизма сбора, передачи, хранения и анализа информации с соблюдением высоких стандартов безопасности. Этот проект направлен на создание и внедрение передовых разработок в области обработки данных.

Мишустин подчеркнул, что развитие собственных телекоммуникационных решений в России позволит расширить возможности различных отраслей, таких как медицина, образование, управление городом, промышленность, транспорт и финансовый сектор.