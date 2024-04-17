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В России
Опубликовано 17 апреля 2024, 14:46
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Мишустин призвал к развитию собственных телекоммуникационных решений в стране

В ходе выступления
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с заявлением о необходимости развития собственных телекоммуникационных решений в стране. В ходе выступления на Международной конференции Data Fusion 2024 он подчеркнул важность создания современной и надежной телекоммуникационной инфраструктуры на базе отечественных разработок.
Мишустин призвал к развитию собственных телекоммуникационных решений в стране

© Ferra.ru

Мишустин напомнил о словах президента России Владимира Путина о необходимости активного развития цифровых платформ в бизнесе и государственной сфере, а также использования моделей управления на основе больших данных. Премьер отметил, что данные стали стратегическим ресурсом, способствующим развитию различных отраслей экономики.

Он также сообщил о создании нацпроекта «Экономика данных», цель которого — формирование целостного механизма сбора, передачи, хранения и анализа информации с соблюдением высоких стандартов безопасности. Этот проект направлен на создание и внедрение передовых разработок в области обработки данных.

Мишустин подчеркнул, что развитие собственных телекоммуникационных решений в России позволит расширить возможности различных отраслей, таких как медицина, образование, управление городом, промышленность, транспорт и финансовый сектор.