Мишустин призвал ускорить создание российской орбитальной станции

По словам главы правительства, станция сможет функционировать без постоянного присутствия космонавтов. Это соответствует современным тенденциям в космонавтике, где все большее значение приобретают автоматизированные системы.

Мишустин также отметил, что пилотируемые полеты должны иметь четкие практические цели. Российская орбитальная станция призвана стать новым этапом в развитии национальной космической программы.

Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС), которая должна заменить Международную космическую станцию (МКС), почти завершён. Он отметил, что разработка модуля находится на высокой стадии готовности, и станция будет представлять собой современный и высокотехнологичный проект.