Мишустин заявил, что ИИ ускоряет развитие экономики

Опубликовано 27 марта 2026, 23:07
Мишустин заявил, что ИИ ускоряет развитие экономикиИ беспилотные системы
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что применение ИИ способствует развитию целых отраслей экономики. В качестве примера он привел гражданские беспилотные системы и транспорт.
Так, в стране уже сформирована нормативная база для проверки безопасности новых технологий с последующим переходом к коммерческой эксплуатации. Сейчас на трассе М-11 «Нева» и Центральной кольцевой автомобильной дороге работают около 100 автономных грузовиков. Их совокупный пробег, кстати, на пилотных маршрутах превысил 10 млн километров. «Это не просто опытные образцы, а техника, на которой уже отрабатывается логистика будущего», — подчеркнул Мишустин.
Россия также развивает гражданские беспилотные авиационные системы. Они представлены на рынке в сельском хозяйстве, логистике и промышленном мониторинге.