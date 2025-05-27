Мишустин заявил о необходимости обеспечить всю Россию спутниковым интернетом

По словам Мишустина, не во всех районах есть возможность проложить оптоволоконные линии связи. Решением проблемы станет развитие орбитальной группировки спутников. На эти цели уже выделено до 107 млрд рублей. Особое внимание уделят обновлению геостационарных спутников, которые обеспечивают телевещание и связь для крупных объектов.

Правительство также поддерживает разработку отечественного оборудования для связи. За последние два года на эти цели направлено 8 млрд рублей субсидий. Благодаря этому создана российская базовая станция, соответствующая современным стандартам. Сейчас важно наладить ее массовое производство.