МКС увернулась от космического мусора

Согласно данным Службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами, маневр был выполнен в 12:49 по московскому времени. Для этого были включены двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-28». Их работа продолжалась 211,96 секунд, при этом импульс составил 0,3 м/с, что позволило поднять орбиту станции на 500 метров.

После этого изменения орбитальные параметры МКС следующие: период обращения составил 92,85 минуты, наклонение орбиты — 51,66 градуса. Средняя высота орбиты станции теперь 416,99 км, минимальная — 417,81 км, а максимальная — 430,40 км.