ММК и Сбер договорились о внедрении ИИ в металлургии и финансах

Опубликовано 07 июня 2026, 08:571 мин.
ММК и Сбер договорились о внедрении ИИ в металлургии и финансахПартнерство рассчитано на пять лет
В рамках Петербургского международного экономического форума гендиректор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Павел Шиляев и зампред правления Сбербанка Анатолий Попов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых банковских технологий, пишет ТАСС.
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Документ рассчитан на пять лет и охватывает несколько направлений: внедрение ИИ, развитие банковского обслуживания, управление финансовыми ресурсами и повышение эффективности бизнес-процессов за счет цифровых инструментов.
Павел Шиляев заявили, что уже развивают цифровые технологии на производстве. Совместные проекты со Сбером должны помочь ускорить управленческие решения и улучшить финансовые процессы.
Анатолий Попов отметил опыт в генеративном искусственном интеллекте и подчеркнули, что внедрение технологий в металлургии требует совместной работы.