ММК и Сбер договорились о внедрении ИИ в металлургии и финансах

Документ рассчитан на пять лет и охватывает несколько направлений: внедрение ИИ, развитие банковского обслуживания, управление финансовыми ресурсами и повышение эффективности бизнес-процессов за счет цифровых инструментов.

Павел Шиляев заявили, что уже развивают цифровые технологии на производстве. Совместные проекты со Сбером должны помочь ускорить управленческие решения и улучшить финансовые процессы.

Анатолий Попов отметил опыт в генеративном искусственном интеллекте и подчеркнули, что внедрение технологий в металлургии требует совместной работы.