ММК внедрил технологию машинного зрения для проверки металлопроката

ММК внедрил технологию машинного зрения для проверки металлопрокатаСистема определяет более 22 типов дефектов
В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО "ММК") сообщили, что комбинат внедрил систему с технологией машинного зрения, которая позволяет выявлять и классифицировать дефекты на поверхности холоднокатаного металлопроката с высокой точностью, пишет ТАСС.
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Как отмечают в пресс-службе, система с технологией машинного зрения получает изображения с камер и, с помощью специального сервера, находит и определяет различные дефект на поверхности металлопроката.
Она может определить более 22 типов дефектов, такие как изломы, пятна ржавчины, сквозные разрывы, перегибы и другие. Затем система автоматически сортирует их по различным параметрам, включая класс, размер и количество, и составляет карту расположения дефектов на поверхности металла. Полученные данные поступают в систему управления производственными процессами (MES) и используются при аттестации продукции.
Также планируется расширить использование системы на других участках комбината, и в ноябре 2023 года она будет внедрена на НТА-Стан и АНГЦ.