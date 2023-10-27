ММК внедрил технологию машинного зрения для проверки металлопроката

Как отмечают в пресс-службе, система с технологией машинного зрения получает изображения с камер и, с помощью специального сервера, находит и определяет различные дефект на поверхности металлопроката.

Она может определить более 22 типов дефектов, такие как изломы, пятна ржавчины, сквозные разрывы, перегибы и другие. Затем система автоматически сортирует их по различным параметрам, включая класс, размер и количество, и составляет карту расположения дефектов на поверхности металла. Полученные данные поступают в систему управления производственными процессами (MES) и используются при аттестации продукции.

Также планируется расширить использование системы на других участках комбината, и в ноябре 2023 года она будет внедрена на НТА-Стан и АНГЦ.