Мобильное приложение S7 Airlines вернулось в App Store

С помощью приложения можно забронировать отель, выбрать автомобиль, приобрести билеты на Аэроэкспресс и заказать трансфер. Также через него доступны распродажи авиабилетов, включая предстоящую акцию 27-28 августа.

Вся информация о поездках хранится в разделе «Путешествия». Там же можно заказать дополнительные услуги: выбрать место в салоне, добавить багаж или заказать специальное питание. Перед вылетом приложение уведомляет о начале онлайн-регистрации.

Для оперативных оповещений приложение можно связать с Telegram-аккаунтом через чат-бот @s7assistant_bot. При этом персональные данные пассажиров не передаются мессенджеру.