Опубликовано 25 августа 2025, 11:191 мин.
Мобильное приложение S7 Airlines вернулось в App Store«Учебник путешествий»
Официальное приложение S7 Airlines под названием «Учебник путешествий» снова появилось в магазине App Store. Пользователи устройств на iOS могут установить его для планирования поездок и отслеживания рейсов.
© S7 Airlines
С помощью приложения можно забронировать отель, выбрать автомобиль, приобрести билеты на Аэроэкспресс и заказать трансфер. Также через него доступны распродажи авиабилетов, включая предстоящую акцию 27-28 августа.
Вся информация о поездках хранится в разделе «Путешествия». Там же можно заказать дополнительные услуги: выбрать место в салоне, добавить багаж или заказать специальное питание. Перед вылетом приложение уведомляет о начале онлайн-регистрации.
Для оперативных оповещений приложение можно связать с Telegram-аккаунтом через чат-бот @s7assistant_bot. При этом персональные данные пассажиров не передаются мессенджеру.