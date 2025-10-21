Мобильный комплекс МЧС для связи со спутниками отработал 25 000 часов

Опубликовано 21 октября 2025, 20:261 мин.
Мобильный комплекс МЧС для связи со спутниками отработал 25 000 часовУстройство использовали для мониторинга ЧС в Сибири и на Дальнем Востоке
Специализированный комплекс связи МЧС России успешно завершил работу, наработав 25 000 часов и проведя почти 1400 сеансов связи с космическими аппаратами. Разработка НИИ ТП, входящего в холдинг РКС госкорпорации «Роскосмос», применялась с 2019 года.
В госкорпорации отметили, что устройство использовалось для мониторинга чрезвычайных ситуаций в отдалённых регионах. За время эксплуатации с его помощью было обработано около 1200 космических снимков. Технология позволила прогнозировать подтопления и лесные пожары в окрестностях сотен населённых пунктов.
Только в текущем году комплекс провёл 147 сеансов связи. Теперь оборудование направлено на модернизацию в рамках национального проекта «Космос».
На время модернизации функции комплекса возьмёт на себя наземный пункт приёма данных в Анадыре. Его ввод в эксплуатацию намечен до конца 2025 года.