Мобильный комплекс МЧС для связи со спутниками отработал 25 000 часов

В госкорпорации отметили, что устройство использовалось для мониторинга чрезвычайных ситуаций в отдалённых регионах. За время эксплуатации с его помощью было обработано около 1200 космических снимков. Технология позволила прогнозировать подтопления и лесные пожары в окрестностях сотен населённых пунктов.

Только в текущем году комплекс провёл 147 сеансов связи. Теперь оборудование направлено на модернизацию в рамках национального проекта «Космос».

На время модернизации функции комплекса возьмёт на себя наземный пункт приёма данных в Анадыре. Его ввод в эксплуатацию намечен до конца 2025 года.