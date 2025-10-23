Модель прогнозирования энергопотребления для Арктики создали в России

Существующие методы прогнозирования не учитывают специфику Арктики, где резкие температурные колебания и высокая стоимость ошибок требуют особого подхода. Как пояснил руководитель проекта Николай Нагибин, занижение прогноза в Мурманской области может привести к аварийным отключениям во время экстремальных морозов, тогда как завышение вызывает лишь незначительные потери энергии.

Новая гибридная модель сочетает методы решающих деревьев, регрессионного анализа и адаптивные повышающие коэффициенты для каждого узла дерева. Она целенаправленно минимизирует риск занижения прогнозов, сохраняя умеренное завышение показателей. Статистически обоснованная коррекция учитывает локальные особенности энергопотребления, отметили в пресс-службе.