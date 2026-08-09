Модернизация метро Москвы расширило производство компонентов по России

Оборудование для новых поездов выпускают на предприятиях в разных регионах России. Это стимулирует разработку современных технологий и создает рабочие места для тысяч специалистов.

Все новые составы обслуживаются по контракту жизненного цикла сроком на 30 лет. Это значит, что производитель отвечает за техническое состояние поездов в течение всего периода. По темпам обновления подвижного состава Москва опережает крупные города Европы и Америки, отметил Собянин.