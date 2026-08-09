В России
Опубликовано 09 августа 2026, 12:44
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Модернизация метро Москвы расширило производство компонентов по России

Предприятия замещают зарубежные технологии
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа обновления столичного метро способствует развитию транспортного машиностроения в регионах. Масштабные заказы формируют долгосрочные производственные цепочки по всей стране, пишет РИА Новости.
Модернизация метро Москвы расширило производство компонентов по России

© Ferra.ru

Оборудование для новых поездов выпускают на предприятиях в разных регионах России. Это стимулирует разработку современных технологий и создает рабочие места для тысяч специалистов.

Все новые составы обслуживаются по контракту жизненного цикла сроком на 30 лет. Это значит, что производитель отвечает за техническое состояние поездов в течение всего периода. По темпам обновления подвижного состава Москва опережает крупные города Европы и Америки, отметил Собянин.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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