Модернизированный самолет Ил-96-400М совершил первый успешный полет

Опытный полет был осуществлен с целью проверки устойчивости и управляемости самолета, а также эффективности его систем и оборудования. Важно отметить, что большинство компонентов и систем, использованных в самолете, были произведены предприятиями Госкорпорации Ростех.

Полет длился 26 минут и проходил на низкой высоте при скорости до 390 км/ч. Экипаж, состоящий из опытных летчиков-испытателей, успешно выполнил задачи, связанные с первым полетом Ил-96-400М.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров сообщил, что этот модернизированный вариант Ил-96-400М представляет собой не только сохранение выдающихся характеристик Ил-96-300, но и внедрение новых эксплуатационных и транспортных возможностей. Последние технологии в области навигации и связи, а также аэродинамические усовершенствования делают этот самолет более безопасным и надежным.