Могут ли курсы заменить университет в IT-специальностях?

Кузьмин рассказывает, что сейчас курсы могут конкурировать с высшим образованием в сфере IT, потому что могут выдавать дипломы и сертификаты государственного образца, в случае, если им удалось получить лицензию. Также работодатели уже не смотрят на наличие университетского диплома в сфере IT при приеме на работу, так как эта сфера быстро развивается и фундаментальные знания устаревают.

По словам гендиректора, сейчас наиболее важно, в каком формате было пройдено обучение – онлайн или офлайн. У человека, который прошел офлайн-обучение больше преимуществ, поскольку во время обучения развивались так называемые Soft skills, отвечающие за коммуникабельность.