Могут ли курсы заменить университет в IT-специальностях?И важность практики
Генеральный директор студии разработки цифровых решений для бизнеса OASIS App и стартап-академии Products School Климент Кузьмин рассказал, могут ли популярные в наше время курсы заменить ВУЗ в IT-специальностях.
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Кузьмин рассказывает, что сейчас курсы могут конкурировать с высшим образованием в сфере IT, потому что могут выдавать дипломы и сертификаты государственного образца, в случае, если им удалось получить лицензию. Также работодатели уже не смотрят на наличие университетского диплома в сфере IT при приеме на работу, так как эта сфера быстро развивается и фундаментальные знания устаревают.
По словам гендиректора, сейчас наиболее важно, в каком формате было пройдено обучение – онлайн или офлайн. У человека, который прошел офлайн-обучение больше преимуществ, поскольку во время обучения развивались так называемые Soft skills, отвечающие за коммуникабельность.
Взаимодействие между студентами и преподавателем и студентов между собой все же лучше развивается в классических ВУЗах.
Также, как отмечает эксперт, очень важны практические навыки и наличие портфолио, которые отрабатываются за время обучения.
При этом не важно, что это будет курсы или высшее учебное заведение. Краткосрочные курсы из-за ограничений по продолжительности, как правило, уделяют меньше времени практическим занятиям, поэтому они будут проигрывать более долгосрочным программам.
Поэтому необходимо выбирать курсы, где практике и наработке портфолио будет выделено достаточное количество времени, а лучше, если будет возможность проходить практику в реальных компаниях (в чем выигрывают ВУЗы).
Как заключает Климент Кузьмин, на данный момент лишь курсы, которые уделяют внимание практике, могут дать возможность студенту обучиться IT-специальности с дальнейшим успешным трудоустройством.