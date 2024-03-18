«Молчание Вселенной»: российский ученый рассказал о поиске внеземной жизни

Академик подчеркнул, что существует множество гипотез, объясняющих, почему мы до сих пор не обнаружили другие цивилизации во Вселенной. Он отметил, что современные технологии позволяют нам вести поиск экзопланет и обнаруживать потенциально обитаемые зоны.

Один из предполагаемых ответов на вопрос о «молчании Вселенной» — возможно, другие цивилизации не смогли выжить из-за несдержанного научно-технологического прогресса. Также академик обсудил важность развития информационных технологий, таких как искусственный интеллект, и их влияние на будущее общества.

Выступление состоялось в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В этот же день прошел День Сарова, где делегаты Национального центра физики и математики и МГУ Саров рассказали о перспективах для молодых ученых и студентов в области науки и технологий.