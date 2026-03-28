Молодежная лаборатория в ЛНР запатентовала систему мониторинга износа деталей

Разработка отслеживает состояние цепных передач

В Луганской народной республике (ЛНР) молодежная научная лаборатория, созданная по национальному проекту, получила патент на промышленную разработку. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. На базе вузов ЛНР открыто более 20 научных лабораторий, четыре из них созданы в рамках национального проекта «Молодежь и дети».