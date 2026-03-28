Молодежная лаборатория в ЛНР запатентовала систему мониторинга износа деталей

Опубликовано 28 марта 2026, 23:291 мин.
Молодежная лаборатория в ЛНР запатентовала систему мониторинга износа деталейРазработка отслеживает состояние цепных передач
В Луганской народной республике (ЛНР) молодежная научная лаборатория, созданная по национальному проекту, получила патент на промышленную разработку. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. На базе вузов ЛНР открыто более 20 научных лабораторий, четыре из них созданы в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Как сообщает ТАСС, две лаборатории на базе Луганского Государственного Университета имени Владимира Даля занимаются созданием «цифрового разума» для сложной техники. Одна из команд получила патент на систему точного мониторинга технического состояния цепных передач. Разработка отслеживает износ деталей машин и механизмов в реальном времени.
По словам Пасечника, система позволяет своевременно выявлять неисправности и повышает эффективность обслуживания оборудования.