Молодые художники создадут эскизы для «Яндекс Станций» и роботов-доставщиков

Опубликовано 31 мая 2024, 16:30
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Молодые художники создадут эскизы для «Яндекс Станций» и роботов-доставщиковВ рамках проекта
В Москве начался проект «Искусство рядом: умные устройства и роботы», который предлагает молодым художникам разработать дизайн для «Яндекс Станций» и роботов-доставщиков. Эти эскизы затем будут нарисованы на роботах и использованы в передвижных выставках.
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В рамках проекта 30 молодых художников будут выбраны для разработки своих арт-решений. Лучшие 20 эскизов будут использованы на роботах, которые будут доставлять еду и товары по городам России. «Яндекс Станции» с Алисой будут представлены в различных музеях Москвы.
Художники могут подать заявки на участие до 25 июня. Проект также предлагает образовательные курсы от кураторов и галеристов, где они делятся своим опытом работы в сфере искусства и советуют, как взаимодействовать с заказчиками.