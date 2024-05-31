Молодые художники создадут эскизы для «Яндекс Станций» и роботов-доставщиков

В рамках проекта 30 молодых художников будут выбраны для разработки своих арт-решений. Лучшие 20 эскизов будут использованы на роботах, которые будут доставлять еду и товары по городам России. «Яндекс Станции» с Алисой будут представлены в различных музеях Москвы.

Художники могут подать заявки на участие до 25 июня. Проект также предлагает образовательные курсы от кураторов и галеристов, где они делятся своим опытом работы в сфере искусства и советуют, как взаимодействовать с заказчиками.