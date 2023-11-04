В России
17:15, 04 ноября 2023
1 мин.

Мордовия обеспечит страну лекарственной безопасностью

Центр уже развивается в Саранске

В биотехнологический центр в Мордовии вложат около 20 миллиардов рублей. Более 20 миллиардов рублей направят на развитие федерального биотехнологического центра в республике Мордовия, объявил глава региона, Артем Здунов, на Международной выставке-форуме "Россия". В сентябре, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, Здунов обсудил план создания биотехнологического центра, который будет способствовать обеспечению лекарственной безопасности страны, пишет ТАСС.

Мордовия обеспечит страну лекарственной безопасностью

© Ferra.ru

Центр уже существует и активно развивается в Саранске, где расположен завод "Биохимик", входящий в группу компаний "Промомед". Завод соответствует стандартам GMP и занимается производством важных медицинских продуктов, таких как антибиотики и противовирусные препараты.

Кроме того, глава Мордовии сообщил, что регион активно внедряет специальные программы в биотехнологии в школах. Эти программы предоставляют школьникам уникальную возможность познакомиться с миром биотехнологии и научиться применять их в практике.

Новости партнеров
Новости партнеров