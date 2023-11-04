Мордовия обеспечит страну лекарственной безопасностью

Центр уже существует и активно развивается в Саранске, где расположен завод "Биохимик", входящий в группу компаний "Промомед". Завод соответствует стандартам GMP и занимается производством важных медицинских продуктов, таких как антибиотики и противовирусные препараты.

Кроме того, глава Мордовии сообщил, что регион активно внедряет специальные программы в биотехнологии в школах. Эти программы предоставляют школьникам уникальную возможность познакомиться с миром биотехнологии и научиться применять их в практике.