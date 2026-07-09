Мосбиржа внедрит ИИ для выявления манипулирования рынком

ИИ будет автоматически обрабатывать сигналы, полученные при анализе сотен тысяч сделок, а также связанных с ними показателей взаимной торговли. Кроме того, система сможет выявлять признаки скоординированных действий участников рынка и формировать базу аналитических заключений, которые затем рассмотрят специалисты.

По оценке Московской биржи, в течение одного-двух лет применение ИИ-ассистентов и автоматизация процессов позволят перераспределить ресурсы экспертов на изучение наиболее сложных случаев. Это также должно увеличить число расследований и сократить сроки их проведения.