Мосбиржа внедрит ИИ для выявления манипулирования рынком

Опубликовано 09 июля 2026, 16:441 мин.
Мосбиржа внедрит ИИ для выявления манипулирования рынкомСистема поможет анализировать сотни тысяч сделок
Московская биржа начала внедрение инструментов на базе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления операций с признаками манипулирования рынком и инсайдерской торговли. Новая система станет частью процессов комплаенс и будет использоваться на всех этапах внутренних расследований.
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ИИ будет автоматически обрабатывать сигналы, полученные при анализе сотен тысяч сделок, а также связанных с ними показателей взаимной торговли. Кроме того, система сможет выявлять признаки скоординированных действий участников рынка и формировать базу аналитических заключений, которые затем рассмотрят специалисты.
По оценке Московской биржи, в течение одного-двух лет применение ИИ-ассистентов и автоматизация процессов позволят перераспределить ресурсы экспертов на изучение наиболее сложных случаев. Это также должно увеличить число расследований и сократить сроки их проведения.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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