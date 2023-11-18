"Moscow Hacking Week" представит события из мира кибербезопасности

Мероприятие будет проходить в Кибердоме. В нем 18 и 19 ноября состоится Standoff 101, где будуд лекции, вебинары и многое другое для новичков в области кибербезопасности, багхантеров и пентестеров.

Также, с 21 по 24 ноября запланировано проведение кибербитвы Standoff 12 на обновленном полигоне. Участники сторон будут сталкиваться с 140 возможными сценариями, где одни попытаются осуществить атаки, а другие - предотвратить инциденты. На этот раз киберполигон представит даже космический сегмент, где "атакующие" смогут попытаться взломать спутник-сервер.