"Moscow Hacking Week" представит события из мира кибербезопасности

"Moscow Hacking Week" представит события из мира кибербезопасностиС 18 по 26 ноября
В пресс-службе российской ИБ-компанией Positive Technologies сообщили, что с 18 по 26 ноября пройдет "Moscow Hacking Week", организованное компанией. Мероприятие будет проходить в Москве и предложит посетителям воркшопы, лекции и кибербитву по актуальным темам в области информационной безопасности, пишетТАСС.
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Мероприятие будет проходить в Кибердоме. В нем 18 и 19 ноября состоится Standoff 101, где будуд лекции, вебинары и многое другое для новичков в области кибербезопасности, багхантеров и пентестеров.
Также, с 21 по 24 ноября запланировано проведение кибербитвы Standoff 12 на обновленном полигоне. Участники сторон будут сталкиваться с 140 возможными сценариями, где одни попытаются осуществить атаки, а другие - предотвратить инциденты. На этот раз киберполигон представит даже космический сегмент, где "атакующие" смогут попытаться взломать спутник-сервер.