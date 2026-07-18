Мосгортранс внедрил ИИ для анализа голосовых отзывов пассажиров

Пассажиры могут через QR-код сообщить о проблемах с маршрутом, интервалах движения, забытых вещах, неисправностях или оставить благодарность водителю. После записи сообщения ИИ переводит речь в текст, определяет ключевые слова и анализирует эмоциональную окраску обращения.

Система передает данные специалистам Мосгортранса для дальнейшей обработки. Ранее технологию тестировали на электробусах в северных, северо-восточных и восточных районах Москвы. По итогам испытаний сервис решили внедрить во всем транспорте предприятия, отметил Ликсутов.