Мосгортранс внедрил ИИ для анализа голосовых отзывов пассажиров

Опубликовано 18 июля 2026, 20:041 мин.
Мосгортранс внедрил ИИ для анализа голосовых отзывов пассажировQR-коды появились в 7 тыс. автобусов
Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил в беседе с ТАСС, что Мосгортранс запустил систему голосовых отзывов с использованием искусственного интеллекта (ИИ). QR-коды для отправки сообщений разместили во всем подвижном составе компании, который включает более 7 тыс. автобусов и электробусов.
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Пассажиры могут через QR-код сообщить о проблемах с маршрутом, интервалах движения, забытых вещах, неисправностях или оставить благодарность водителю. После записи сообщения ИИ переводит речь в текст, определяет ключевые слова и анализирует эмоциональную окраску обращения.
Система передает данные специалистам Мосгортранса для дальнейшей обработки. Ранее технологию тестировали на электробусах в северных, северо-восточных и восточных районах Москвы. По итогам испытаний сервис решили внедрить во всем транспорте предприятия, отметил Ликсутов.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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