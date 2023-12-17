Мошенники начали использовать новые схемы обмана с купюрами

Преступники уговаривают установить поддельное приложение на мобильный телефон для проверки денег, что открывает им доступ к устройству и онлайн-банкингу жертвы.

В другом случае мошенники представляются соцработниками, предлагая обменять «старые» купюры на «новые». Это может привести к краже денег и ценностей из дома.

Эксперт напомнил, что Центробанк не работает напрямую с населением, а обновленные купюры попадают в оборот постепенно. Он подчеркнул, что нет необходимости менять банкноты на новые специально, поскольку они будут находиться в обращении параллельно, а новые со временем вытеснят старые.