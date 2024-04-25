Мошенники начали списывать деньги с заблокированных карт россиян

Все операции по банковским картам проходят в два этапа: авторизационный запрос и проверка действительности карты. Однако некоторые банки-эквайеры не отправляют предварительные запросы, что может привести к списанию средств с заблокированной карты. Мошенники используют эту ошибку, чтобы оплатить товары и услуги, расходуя деньги, оставшиеся на счете.

Кроме того, они могут выдавать себя за сотрудников банка и убеждать владельцев заблокированных карт совершить определенные действия для разблокировки. Это может привести к раскрытию личной информации и дальнейшему списанию денег с карты.

Чтобы избежать мошенничества, эксперты рекомендуют немедленно связаться с банком при обнаружении подозрительных транзакций, регулярно проверять операции по счету и использовать дополнительные меры защиты, такие как СМС-подтверждение операций и установка лимитов.

Банки и платежные системы предпринимают меры для обеспечения безопасности, и в случае несанкционированных операций деньги могут быть возвращены. Однако важно действовать оперативно и следить за безопасностью своих финансов.