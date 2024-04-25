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В России
Опубликовано 25 апреля 2024, 12:48
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Мошенники начали списывать деньги с заблокированных карт россиян

Сообщили эксперты Роскачества
Мошенники постоянно совершают новые ходы, чтобы обмануть пользователей банковских карт. Один из недавних методов — списание средств с заблокированных карт. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества поделились информацией о новой схеме мошенничества и способах защиты финансов от подобных угроз.
Мошенники начали списывать деньги с заблокированных карт россиян
© Markus Winkler

Все операции по банковским картам проходят в два этапа: авторизационный запрос и проверка действительности карты. Однако некоторые банки-эквайеры не отправляют предварительные запросы, что может привести к списанию средств с заблокированной карты. Мошенники используют эту ошибку, чтобы оплатить товары и услуги, расходуя деньги, оставшиеся на счете.

Кроме того, они могут выдавать себя за сотрудников банка и убеждать владельцев заблокированных карт совершить определенные действия для разблокировки. Это может привести к раскрытию личной информации и дальнейшему списанию денег с карты.

Чтобы избежать мошенничества, эксперты рекомендуют немедленно связаться с банком при обнаружении подозрительных транзакций, регулярно проверять операции по счету и использовать дополнительные меры защиты, такие как СМС-подтверждение операций и установка лимитов.

Банки и платежные системы предпринимают меры для обеспечения безопасности, и в случае несанкционированных операций деньги могут быть возвращены. Однако важно действовать оперативно и следить за безопасностью своих финансов.